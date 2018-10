Scoppio in laboratorio di chimica ateneo a Pisa, un ferito

(ANSA) - PISA, 23 OTT - Un uomo ha subito ustioni non gravi a una mano in seguito a un'esplosione, dovuta probabilmente a una reazione chimica, avvenuta all'interno di un laboratorio del dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa. Per precauzione il dipartimento è stato evacuato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco specializzati in interventi di questo tipo. Dopo l'esplosione, fanno sapere i pompieri, "è stato applicato il piano di emergenza con l'evacuazione temporanea del presidio accademico e sul posto sta operando la squadra Nbcr per rimuovere alcuni contenitori all'interno dei quali ci sono agenti chimici: l'evento è circoscritto all'interno di tre laboratori del dipartimento". Sul posto sono presenti i vigili urbani e personale della Protezione civile del Comune di Pisa. (ANSA).