Maltempo: strade e quartieri allagati nel cosentino

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 23 OTT - Piove intensamente dalla notte scorsa su tutta la fascia ionica cosentina, dove, già da ieri, era stata diramata l'allerta rossa con disposizione di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in diversi Comuni. Sono diverse le strade allagate, con conseguenti disagi alla circolazione sulla statale 106 ionica, dove si sono registrati rallentamenti tra i comuni di Pietrapaola e Cariati. Nel territorio di Corigliano-Rossano il torrente Malfrancato ha raggiunto gli argini. Al momento, comunque, non sono segnalate criticità gravi per le persone. A scopo precauzionale le strade in prossimità del torrente sono state chiuse. Sul lungomare Sant'Angelo, sempre a Corigliano-Rossano, l'acqua ha raggiunto i 20 centimetri. Nello stesso comune, i due sottopassaggi sono stati chiusi al traffico in via precauzionale. Completamente invasa dall'acqua la frazione di Schiavonea. (ANSA).