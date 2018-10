Dl Genova: ok delle commissioni, domani in aula

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Via libera delle commissioni congiunte di Ambiente e Trasporti della Camera al decreto Genova e sulle altre emergenze. Conclusa la discussione e il voto degli emendamenti, è stato dato il mandato ai relatori per discutere il provvedimento in aula. L'esame comincerà domani alla Camera alle 9.30.