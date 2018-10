Midterm: a due settimane dem avanti di poco alla Camera

(ANSA) - WASHINGTON, 23 OTT - A due settimane dal voto in America per il rinnovo di gran parte del Congresso la battaglia per la conquista della Camera, che i democratici sperano di strappare ai repubblicani, resta aperta. Secondo l'ultimo sondaggio del Washington Post solo tre punti dividono i due partiti, con i dem al 50% e gli avversari al 47%, con la situazione sostanzialmente invariata rispetto ad un mese fa.