Casapound:Migliore, Salvini in silenzio, risponda governo

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Le assurde dichiarazione degli occupanti abusivi di casa Pound nei confronti della Guardia di Finanza non hanno ancora trovato nessuna risposta da parte del Ministro dell'Interno". Lo afferma Gennaro Migliore, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali alla Camera che annuncia l'interrogazione del Pd sulla vicenda "Cosa vuol dire che ci sarebbe stato un bagno di sangue? Forse in quello stabile ci sono delle armi? - chiede il deputato Dem - Cosa aspetta il ministro dell'interno a ripristinare la legalità nei confronti di una organizzazione dichiaratamente neofascista? Ora chiediamo con forza - conclude Migliore - che questa vicenda venga chiarita dal governo". (ANSA).