Messico: prima vittima nella Carovana dei migranti

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 23 OTT - La Carovana di migranti centroamericani in viaggio attraverso il Messico verso gli Stati Uniti ha registrato la sua prima vittima: una persona è morta ieri cadendo da un autocarro su cui viaggiava mentre cercava di raggiungere il gruppo di oltre 7.000 persone che avanzava a piedi fra Tapachula e Huixtla. Per molte ore il cadavere dell'uomo è rimasto abbandonato sulla strada. Molti migranti hanno riportato ferite dovute alle lunghe ed estenuanti marce. A seguito della morte dell'uomo, la polizia federale ha ingiunto a tutti i migranti di scendere dalle automobili e dai camion delle persone che hanno concesso loro un aiuto, ordinando ai conducenti di non fornire più passaggi ai membri della Carovana. Uomini, donne e bambini debbono ance difendersi dalle alte temperature, dalla carenza di cibo ed acqua e anche dai trafficanti di persone che si avvicinano a loro durante le soste notturne nelle località messicane.