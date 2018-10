Crolla scala mobile nel metrò di Roma: feriti anche gravi tifosi russi (Video: scale mobili troppo veloci). Un accoltellato allo stadio

Metro a Roma, crolla scala mobile della stazione Repubblica, le scale hanno ceduto all'improvviso con, sopra, i tifosi del Cska di Mosca arrivati a Roma per la partita di Champions League contro i giallorossi (Video dell'incidente: come vanno veloci le scale mobili). 20 i feriti rimasti incastrati: 5 gravissimi in codice rosso, uno di loro ha perso una gamba e 15 sono meno gravi. La stazione Repubblica della metro di Roma è stata chiusa. Sono ancora sei i feriti che si trovano all’interno della stazione Repubblica della Metro A. Sono stati portati altri quattro giovani nelle ambulanze, tutti con contusioni o abrasioni alle gambe: uno è stato fasciato proprio nella piazza. I giovani, perlopiù tifosi del Cska di Mosca, vengono adagiati sulle barelle e coperti i teli termici di alluminio.

Un tifoso russo è rimasto accoltellato e due contusi, invece, in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta, vicino allo stadio olimpico. Le forze dell’ordine hanno fatto anche uso di idranti. ( Sarebbero quindici i tifosi romanisti fermati e identificati in seguito agli scontri al ponte Duca d’Aosta, vicino allo stadio.

Altri tafferugli tra tifoserie si sono verificati a piazza Mancini dove sono stati fermati 2 russi e un romanista che si trovano ora in commissariato. La loro posizione è al vaglio degli investigatori