Giorgetti, sfida non è sui decimali ma su prospettiva Ue

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "La Commissione è in difficoltà. Vedremo che succede dopo le elezioni ma popolari e socialisti sono in crisi un po' ovunque. La sfida non è sui decimali di bilancio ma sulla prospettiva dell'Europa". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti durante la registrazione di Porta a Porta.