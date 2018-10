Maltempo: cade vecchio pino in piazza centrale Crotone

(ANSA) - CROTONE, 23 OTT - Il centro di Crotone perde uno dei suoi simboli a causa del maltempo: è caduto, infatti, il maestoso pino marittimo che svettava in piazza Pitagora. La caduta non ha provocato feriti. L'albero, piantato nell'aiuola che si trova al centro della piazza, era lì da oltre 70 anni. La pioggia abbondante, caduta per tutta la giornata, potrebbe avere ammorbidito il terreno e le radici poco profonde non hanno retto il peso dell'albero che, lentamente, si è adagiato su un lato. In quel momento nei pressi dell'albero si trovavano quattro persone, tre delle quali sono riuscite a spostarsi mentre la quarta è stata interessata dalla chioma dell'albero senza riportare conseguenze. Sul posto è intervenuta la polizia locale assieme ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a tagliare i rami della pianta per mettere in sicurezza la zona in attesa da capire il da farsi sul destino dell'albero. Appare piuttosto difficile, però, che la pianta possa essere recuperata. (ANSA).