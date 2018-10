La sedicenne morta fu drogata e stuprata

Tracce di stupefacente e segni di un rapporto sessuale. L’autopsia sul corpo di Desiree Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile occupato a Roma, a San Lorenzo, nella notte tra venerdì e sabato, racconta di una morte che potrebbe essere sopraggiunta dopo uno stupro e un’overdose.

C'è anche un testimone, un ragazzo senegalese, che alla polizia ha raccontato: «L'hanno drogata e violentata». Un teste oculare che avrebbe visto Desiree moribonda, o forse già morta, sdraiata con una coperta sopra. «Una ragazza urlava - ha detto il giovane, che ha già reso deposizione in Questura -. Ho guardato quella che urlava e c'era un’altra ragazza a letto: le avevano messo una coperta fino alla testa, ma si vedeva la testa. Non lo so se respirava ma sembrava già morta, perchè l'altra ragazza urlava e diceva che era morta».

Il racconto del giovane è vagliato in queste ore anche dai magistrati della Procura di Roma del pool reati sessuali che procedono per omicidio e stupro. «Io sono del Senegal. Io c'ero quella sera, dopo che è morta c'ero», ha raccontato il testimone le cui parole sembrano rafforzare gli indizi emersi dall’esame autoptico. «Sono arrivato lì tra mezzanotte o mezzanotte e mezza - ha aggiunto - sono entrato e c'era una ragazza che urlava. Nell’edificio c'erano africani e arabi: un pò di gente, sei o sette persone». Sempre secondo la testimonianza, accanto a Desirèe ci sarebbe stata anche un’altra ragazza: «era italiana penso pure fosse romana, parlava romano, urlava 'l'hanno violentatà, poi lei ha anche preso qualche droga perchè lì si vende la droga. Lei diceva 'sono stati tre sicuramente o quattrò».

Per ora, anche se la Procura ipotizza lo stupro, l’autopsia non avrebbe evidenziato segni di violenza ma di un rapporto sessuale che ora le indagini dovranno verificare se consensuale.

Gli investigatori stanno ascoltando diverse persone, quasi tutti frequentatori dello stabile di via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo, zona di universitari e che di notte si trasforma in luogo di movida, ma anche di alcol e spaccio. L'edificio intanto è stato posto sotto sequestro. Tanti i sopralluoghi e sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Desiree Mariottini viveva a Cisterna di Latina. Il quartiere di San Lorenzo sono giorni che mostra la sua solidarietà alla famiglia della ragazza e su un muro è apparsa anche una scritta vergata con la vernice bianca «Giustizia per Desiree. San Lorenzo non ti dimentica».

Una morte che ricorda quella di un’altra giovanissima, Pamela Mastropietro, 18enne romana, fuggita da una comunità e andata a morire a Macerata drogata, violentata e poi uccisa.