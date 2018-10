Khashoggi: Tusk, atto scioccante e efferato

(ANSA) - STRASBURGO, 24 OTT - "L'uccisione scioccante del giornalista Khashoggi è un atto talmente efferato che qualunque anche minimo atto di ipocrisia suscita orrore. Non sto qui a discutere di chi si devono tutelare gli interessi, di questo o quell'altro, l'unico interrese europeo è di rivedere tutti i dettagli di questo caso indipendentemente da chi è l'autore responsabile. L'Europa non permetterà che le sue istituzioni siano coinvolte in qualsivoglia gioco ambiguo". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk discutendo alla plenaria del Pe a Strasburgo dei risultati del Consiglio europeo di ottobre.