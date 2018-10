M5s: bolzanina Pifano lascia movimento

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - La consigliera comunale di Bolzano Caterina Pifano ha lasciato il Movimento 5 stelle. "La consigliera ha indicato nella politica sociale ed economica del M5s a livello nazionale il motivo della sua scelta. Auspichiamo che voglia dimettersi dal Consiglio come previsto dal codice etico del Movimento da lei sottoscritto per consentire ad un altro esponente del M5s di sostituirla", scrive il movimento in una nota.