Conte, nostra economia è solida, governo farà la sua parte

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - La nostra economia è solida e il governo farà la sua parte: dobbiamo fare squadra, sistema, governo, imprenditori e lavoratori". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando a Mosca una delegazione di imprenditori del settore delle calzature, alla presenza dell'ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano e del direttore dell'Ice di Mosca, Pierpaolo Celeste. "Agli imprenditori stiamo riservando attenzione nella manovra anche con sgravi fiscali. L'Italia è la seconda manifattura in Europa, nel 2018 l'export con la Russia ha ripreso slancio e mi auguro che anche voi possiate prendere questo treno", ha aggiunto Conte rispondendo alle richieste di sostegno della presidente di Assocalzature, Annarita Pilotti che in particolare ha chiesto che vengano finalmente tolte le sanzioni alla Russia sollevando una vera e propria ovazione tra gli espositori presenti