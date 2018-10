Prefettura Francia, in video Salvini procedura conforme

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - L'episodio documentato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sui social "mostra una procedura di non ammissione alla frontiera in tutto conforme alla pratica approvata per la polizia francese e quella italiana così come nella legge europea". Lo afferma in un comunicato, la prefettura francese di Hautes-Alpes che ha sede a Briancon, a proposito del video pubblicato da Salvini, il 19 ottobre, nel quale si vedono tre migranti scaricati, a Claviere, da un'auto della Gendarmerie francese. Secondo la prefettura di Briancon, città che si trova a una dozzina di chilometri da Claviere, "contrariamente alla pratica su altri segmenti del confine franco-italiano, la polizia italiana non è in grado di prendere in carico le persone non ammesse, così le forze di sicurezza francesi riconducono queste persone fino al punto di deposito visibile sul video (quello pubblicato dal ministro Salvini, ndr), che è il solo posto sicuro nella prossimità immediata della linea di confine".