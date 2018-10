Giochi 2026: Zaia, oggi visita Cio, Olimpiade diventa realtà

(ANSA) - VENEZIA, 24 OTT - "Oggi riceviamo la visita del Cio: l'Olimpiade sta diventando realtà". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del suo intervento al Terminal Passeggeri di Venezia in occasione della presentazione del Piano strategico regionale per il turismo del Veneto. "Per la montagna veneta - ha proseguito - sarà una cura d'urto, con 242 milioni di investimenti su strutture sciistiche e viabilità per i Mondiali 2021 a cui aggiungere l'abbrivio e l'attrattività delle Olimpiadi 2026".