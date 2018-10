Maresciallo Esercito intasca 127mila euro, sequestrati beni

(ANSA) - BARI, 24 OTT - Su disposizione della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni mobili e immobili per 127mila euro ad un maresciallo dell'Esercito di 55 anni, di Altamura (Bari). Questi - secondo l'accusa - in 15 anni, dal 2002 al 2017, si sarebbe auto-liquidato somme non dovute per oltre 127mila euro. Il sequestro è stato disposto al termine di una indagine dapprima condotta dalla commissione d'inchiesta amministrativa istituita al Comando del 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura, che vede il sottufficiale indagato dalla Procura militare di Napoli per truffa, e gestita in parallelo dalla Guardia di Finanza che ha proceduto al sequestro cautelativo dei beni del sottufficiale.