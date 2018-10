Picchia moglie per gelosia e chiude figli in casa, arrestato

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Ue romeno di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Corsico (Milano) per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, una connazionale di 31 anni che ha raccontato di subire violenze dal 2005. I militari sono intervenuti stamani in via Curiel dopo la segnalazione di un passante che ha notato in strada una donna sotto choc. La romena ha spiegato di essere stata picchiata dal coniuge perché l'uomo, da sempre molto geloso, ha trovato sul suo cellulare un messaggio che riteneva fosse la prova di un tradimento. Dopo essere stata colpita con uno schiaffo ed essere stata trascinata per i capelli, la donna è riuscita a fuggire in strada. Poco dopo il compagno è uscito dall'appartamento chiudendo dentro i figli di 7 e 14 anni che sono stati portati via grazie ai vigili del fuoco che sono passati dalla finestra del settimo piano. Poco dopo il romeno, che ha un precedente, è stato bloccato mentre rientrava in casa.