Trump, l'Europa è stata un disastro totale sull'immigrazione

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - "Guardate cosa e' accaduto in Europa negli ultimi cinque anni sull'immigrazione. Un disastro totale!": lo scrive Donald Trump su Twitter, sottolineando come invece gli Stati Uniti sono "una nazione sovrana. Noi abbiamo confini forti e non accetteremo mai gente che viene nel nostro Paese illegalmente".