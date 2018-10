Ordigno nella posta dei Clinton e di Barack Obama. Intercettato un pacco sospetto per la Casa Bianca

Un ordigno è stato rinvenuto nella posta indirizzata all'abitazione di Bill e Hillary Clinton nello stato di New York, nella località di Chappagua. Il congegno esplosivo è stato rilevato da un addetto alla scansione della corrispondenza dell'ex presidente Usa. Un ordigno simile - che è uguale a quello mandato nei giorni scorsi a George Soros - è stato trovato, come rende noto il Secret Service, anche nella posta Barack Obama.

Un altro ordigno sospetto è stato indirizzato alla Casa Bianca e intercettato nella base militare della Joint Base Bolling di Washington. Secondo gli investigatori il congegno è simile a quelli rinvenuti nelle ultime ore. Il pacco conterrebbe anche proiettili.

EVACUATO IL TIME WARNER CENTER A NEW YORK. Il Time Warner Center di New York, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, è stato evacuato per la presenza di un sospetto ordigno: lo riporta la Cnn che ha i suoi uffici newyorchesi all’interno del complesso.

Anche gli studi della Cnn a New York, che si trovano all’interno del Time Warner Center, sono stati evacuati per la presenza di un sospetto pacco bomba. L'allarme è andato in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni rinvenuti negli uffici di Hillary Clinton e Barack Obama.