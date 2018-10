Crollo ponte: consegnati a sfollati i primi 9 alloggi di Cdp

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Consegnati i primi 9 appartamenti, su un totale di 40 (100 posti letto complessivi), del complesso immobiliare dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto messi a disposzione del Comune di Genova per gli sfollati di ponte Morandi. L'immobile è di proprietà di Cassa depositi e prestiti. La cerimonia si è svolta nel salone della "Casa degli infermieri". Emozionate le persone che hanno ricevuto le chiavi degli alloggi, che saranno a disposizione per 18 mesi. "Oggi abbiamo fatto il trasloco delle cose - dice commossa la signora Erminia, 81 anni - poi penseremo a traslocare il cuore". Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti. "Questo è un segnale di aiuto che abbiamo voluto dare alla città - ha spiegato Salvatore Sardo, amministratore delegato di CDP immobiliare - Abbiamo cercato di accelerare i tempi per rendere le case disponibili in tempo estremamente breve". Soddisfatto il commissario per l'emergenza Giovanni Toti: "Credo sia stato fatto un lavoro straordinario - ha detto - in termini, sopratutto, di sostegno alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Oggi, a poco più di due mesi dalla tragedia, tutti hanno un tetto sulla testa. Credo che resterà un esempio di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. Grazie a Cdp per aver messo a disposizione questi appartamenti mai abitati prima completamente ristrutturati e arredati". Il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha sottolineato l'importanza di chi lavora nel silenzio: "C'è chi lavora sodo senza apparire per raggiungere l'obiettivo. A Genova abbiamo lavorato tutti in maniera coesa, dimostrando che la città è forte e può ripartire". L'Ad di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo commenta: "Con la consegna degli appartamenti il Gruppo Cdo conferma il sostegno a Genova e prosegue il lavoro per mettere in campo tutte le soluzioni più idonee a supportare il territorio e le imprese colpite da questo dramma".