Festa Fedez: Cacciatori briciole,vieni a raccogliere con noi

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - "Non tutte le ciambelle riescono con il buco, ma se vuoi una sera saremmo felici se tu volessi venire a raccoglierle con noi, Fedez". Lo scrive, dopo le polemiche sulla festa al supermercato, su Facebook Christian Bacci, responsabile dell'associazione bolzanina Cacciatori di Briciole, che raccoglie cibo per i bisognosi. Dal 2013 i Cacciatori di Briciole sera dopo sera fanno il giro di bar, pasticcerie, panifici e negozi e ricevono alimenti invenduti per distribuirli poi ai più poveri. I numeri sono da record: ormai sono quasi 1 milione e mezzo le 'briciole', ovvero le brioche, panini e pizzette, raccolte in questi cinque anni dai 130 volontari, che sono impegnati 450 ore al mese. Sono 100 gli esercizi che aderiscono all'iniziativa. L'associazione vuole anche sensibilizzare contro lo spreco alimentare a casa. (ANSA).