Legittima difesa: Gelmini(FI), testo va migliorato

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Finalmente arriva in Aula al Senato il disegno di legge per la riforma della legittima difesa. Forza Italia aveva chiesto dall'inizio della legislatura la calendarizzazione del provvedimento, da me presentato anche negli scorsi anni. Il testo va certamente migliorato e non vogliamo che la disciplina sia ambigua come quella approvata dai governi a guida Pd.Chiediamo un vero e proprio diritto alla difesa e soprattutto l'inversione dell'onere della prova: non è giusto che chi venga aggredito debba anche dimostrare la necessità e la proporzione della sua reazione. La Lega non si faccia imbrigliare dal M5S. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera.