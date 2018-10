Ue: Boccia, governo rissoso, ma questa Europa indifendibile

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Questo governo litiga con tutti e finirà per trascinarci in una rissa permanente, con un costo tutto a carico degli italiani più deboli, a partire dai piccoli risparmiatori. Ma questa Europa targata Juncker non è più credibile. Una commissione europea che, invece di dialogare per trovare soluzioni condivise, respinge un Dpb (documento programmatico di bilancio) senza nemmeno aver letto la legge di Bilancio, che sarà trasmessa alle camere in questi giorni, la dice lunga sulla condizione in cui ci troviamo. Toccherà alle forze sociali e culturali più lungimiranti spiegare agli italiani che non possiamo vivere di risse, ma nemmeno nella UE dei conservatori che ci ritroviamo". Lo afferma Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del Partito Democratico, in diretta a Studio 24 su Rainews.