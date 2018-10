Striscione contro Salvini davanti al Duomo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - Un lungo striscione con la scritta 'Salvini assassino - studenti contro il razzismo' è stato esposto pomeriggio per mezz'ora, davanti al Duomo di Firenze, per annunciare la manifestazione di venerdì 26 ottobre nel capoluogo toscano in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base. Scenderanno in piazza Si Cobas, Collettivo antagonista studentesco, e il collettivo femminista studentesco Spine nel fianco. "Non ci stiamo - si legge in un volantino del Collettivo antagonista studentesco distribuito in piazza - a vedere alunni esclusi dalla scuola perché 'ci deve essere un limite agli stranieri', non ci stiamo a sapere che quasi 200 persone vengono sequestrate per giorni su una nave come fossero animali, non possiamo stare a guardare mentre il nostro compagno di classe rischia di diventare clandestino, non possiamo rimanere in silenzio davanti all'estrema violenza razzista della propaganda e delle leggi del ministro Salvini". Fra i temi nel mirino anche la posizione sull'aborto di alcuni esponenti della maggioranza di governo, e la politica del Comune di Firenze in tema di sicurezza.(ANSA).