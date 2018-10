E' morto a Milano Roberto Renzi, il papà di 'Tiramolla'

E’ morto ieri a Milano Roberto Renzi, noto come creatore del personaggio dei fumetti Tiramolla.

Nato in provincia di Como, il 10 febbraio 1923, aveva 95 anni, vissuti in prevalenza a Milano. Giornalista e per diversi anni anche direttore del Circolo della Stampa, aveva cominciato a scrivere storie per i fumetti a 19 anni. Nell’agosto 1952 inventò Tiramolla, «figlio del caucciù e della colla», all’interno di una storia di Cucciolo e Beppe per le edizioni Alpe. Fu il promotore di un’Accademia del Fumetto e tra i soci fondatori della Fondazione Franco Fossati, da cui nel 2011 nacque WOW Spazio Fumetto, museo del fumetto, dell’illustrazione e dell’immagine animata, nell’ex fabbrica Motta a Milano.

«Per i tanti lettori, autori ed editori che amano il fumetto e creano ancora magici universi con attenzione e passione - commenta Luigi Bona, Direttore WOW Spazio Fumetto e presidente Fondazione Franco Fossati - la scomparsa di Roberto Renzi è la partenza di un caro amico. La Fondazione sente ancora maggiore, oggi, il dovere di continuare sulla sua traccia».