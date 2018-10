Dj Fabo: Consulta rinvia a 2019, intervenga Parlamento

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il Parlamento intervenga con un'appropriata disciplina sul fine vita, visto che le attuali norme lasciano prive di adeguata tutela situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. A chiedere l'intervento del legislatore è la Corte costituzionale, che ha perciò deciso di rinviare all'udienza del 24 settembre del 2019 la trattazione della questione di costituzionalità dell'articolo 580 codice penale sull'aiuto al suicidio. All'origine della questione, c'è il caso di Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo, rimasto tetraplegico, cieco e non più autosufficiente a causa di un incidente. Nel febbraio del 2017 decise di ricorrere al suicidio assistito: lo accompagnò in una clinica svizzera Marco Cappato, esponente dei Radicali e leader dell'associazione Luca Coscioni, che al ritorno si autodenunciò.