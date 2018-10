Di Maio, presto decreto per più poteri a sindaco Roma

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Roma e' una realta' unica. Ma la sua gestione e' ancora quella ordinaria. Per questo e' necessario intervenire al piu' presto con un decreto per ampliare i poteri del sindaco di Roma e dotarlo degli strumenti adatti per affrontare la capitale e i suoi problemi". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. Il leader M5s propone "piu' fondi per la prevenzione dei reati", potere di sgomberare "immobili occupati in pieno centro" e riaccompagnare gli immigrati nei centri, "piu' poteri su sicurezza e ordine pubblico", "piu' forze di polizia. Intanto, Di Maio annuncia per la prossima settimana un emendamento al dl sicurezza di Salvini per iniziare a rafforzare i poteri di intervento del Campidoglio.