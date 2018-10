Duplice omicidio Sesto F.no: 53enne a gip, non ricordo nulla

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - Il gip di Firenze ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Fabrizio Barna, disoccupato di 53 anni, arrestato il 21 ottobre scorso dopo aver ucciso a colpi di pistola i vicini di casa, Salvatore Andronico di 66 anni e il figlio Simone di 31. Nel corso dell'interrogatorio l'uomo avrebbe dichiarato di non ricordare nulla del momento dell'omicidio. "Per questo motivo - ha affermato il suo difensore, avvocato Lucia Brunelli - si renderà necessario valutare la sua lucidità al momento della commissione del fatto". Barba, secondo quanto emerso, avrebbe agito perché infastidito dai lavori di ristrutturazione che i vicini stavano portando avanti.