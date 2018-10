Fiamme nell'Agordino: escursionisti, un rombo e poi il rogo

(ANSA) - VENEZIA, 25 OTT - "Stavamo scendendo dal sentiero del Canale della Besausega quando abbiamo sentito un rombo e in un istante le fiamme erano a 50 metri di distanza": così Michel e Andrea, i due ragazzi agordini rimasti bloccati nel pomeriggio di ieri nell'incendio divampato sulle Pale di San Lucano, raccontano stamane la brutta esperienza vissuta nelle ultime ore. Per mettersi in salvo i due giovani di 29 e 34 anni si sono spostati al centro del canalone roccioso e hanno dato l'allarme.