(ANSA) - ISTANBUL, 25 OTT - Il direttore della Cia, Gina Haspel, ha avuto accesso durante la sua visita in Turchia di questi giorni alla presunta registrazione audio dell'omicidio di Jamal Khashoggi in possesso delle autorità di Ankara. Lo riportano il Washington Post e il quotidiano filo-governativo turco Sabah. Secondo il giornale americano, questo "potrebbe aggiungere pressione sugli Stati Uniti per ritenere l'Arabia Saudita responsabile della morte di Khashoggi".