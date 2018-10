(ANSA) - TORINO, 25 OTT - La Procura di Torino ha chiuso le indagini sulla cosiddetta banda dello spray accusata di avere messo a segno una serie di furti e rapine, in Italia e all'estero, tra cui quelli di piazza San Carlo, la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico provocarono oltre 1.500 feriti e un morto. Nell'inchiesta coordinata dai pm Roberto Sparagna e Paolo Scafi gli indagati sono undici giovani di origine marocchina, quattro dei quali accusati anche per i fatti di piazza San Carlo. I reati contestati, a vario titolo, nei confronti degli undici indagati sono quelli di omicidio preterintenzionale, rapina aggravata in concorso, lesioni plurime dolose e associazione a delinquere.