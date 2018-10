Migranti: Mattarella, superiamo logica emergenziale

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Il principale obiettivo per il futuro dipende proprio dalla nostra capacità di collaborare per andare oltre la logica emergenziale, governando il fenomeno, rimuovendone le cause profonde. Al di là della fisiologica dialettica politica e del serrato confronto su temi così rilevanti per il nostro avvenire - migrazioni, crescita economica, integrazione politica, sicurezza e contrasto al terrorismo - troverete sempre nell'Italia il più attento e sensibile fra gli interlocutori". E' quanto ha chiesto il presidente Sergio Mattarella parlando alla conferenza ministeriale Italia-Africa che si svolge alla Farnesina.