Migranti: Spataro, fu gendarmeria a controllare italiani

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - La Procura di Torino emetterà un ordine di investigazione europeo per l'episodio dello scorso 2 agosto a Gimont, nella zona di Claviere, dove due italiani hanno denunciato di essere stati controllati da quattro uomini armati. Lo rende noto il procuratore di Torino, Armando Spataro, in occasione della firma del protocollo d'intesa per l'impiego negli uffici giudiziari di alcuni richiedenti asilo. "Abbiamo elementi che ci permettono di dire che si tratta di corpi speciali della gendarmeria francese", spiega Spataro. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza i reati di porto illegale di armi da guerra in territorio italiano e minaccia aggravata dall'uso delle armi in danno di cittadini italiani. I due italiani hanno raccontato l'accaduto ai carabinieri separatamente. Il primo, quando è stato avvicinato, stava passeggiando con il cane. Il secondo stava percorrendo una strada sterrata su un ciclomotore, e ha aggiunto che i quattro gli hanno intimato di non riferire della loro presenza.