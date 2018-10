Desiree: la madre,'voglio giustizia,non accada più'

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Ora voglio giustizia per Desiree, voglio che questa tragedia non accada ad altre ragazze". Barbara Mariottini, la mamma di Desiree, dice queste parole alla notizia dei fermi per lo stupro e l'omicidio della figlia. Chiusa in casa a Cisterna di Latina la donna ha preferito restare con la sua famiglia e lasciare Roma dove Desiree è morta. "Sono distrutta, straziata. Speravo mi riportassero Desi", ha detto la donna. "Non sapevamo che Desi frequentasse Roma, sapevamo che andava a Sezze oltre che avere amici a Cisterna. Non riusciamo a capire ancora come sia arrivata a Roma e in quel posto", dice la donna.