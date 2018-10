(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Nessuna paura. Il clima è molto coeso all'interno del Governo. Stiamo lavorando, siamo concentrati per realizzare gli obiettivi e far ripartire l'Italia, per realizzare la manovra economica, le riforme che abbiamo promesso e che riguardano infrastrutture materiali e immateriali, un grande piano di investimenti. Siamo concentrati e al lavoro". Lo ha detto, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando - a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci - a chi gli chiedeva se temesse frizioni, all'interno dell'Esecutivo tra i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi di Maio.