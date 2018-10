(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - Il pacco bomba trovato vicino al ristorante dell'attore Robert De Niro a Tribeca, a Manhattan, e' stato rimosso e trasportato nel Bronx. L'allarme e' scattato nelle prime ore della mattina: secondo quanto riportato dai media americani, un dipendente del Tribeca Film Festival, la cui sede di trova nell'area, ha chiamato la polizia intorno alle 5.00 del mattino locali vicino al Tribeca Grill, il ristorante di De Niro. Anche se il dispositivo e' stato rimosso, l'area resta blindata dalla polizia che l'ha riaperta solo parzialmente al traffico. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, invita i newyorchesi a non modificare la loro routine quotidiana: ''Non lasciamo che i terroristi vincano. Non c'e' motivo per avere paura''.