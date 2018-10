India: re dei diamanti regala auto e case

(ANSA) - NEW DELHI, 25 OTT - Il magnate dei diamanti Savji Dholakiya, presidente della Shri Hari Krishna Exports celebrerà la settimana prossima la festività di Diwali premiando 1500 dei suoi oltre 2000 dipendenti, per la loro lealtà e dedizione all'azienda. Come incentivo, 900 tra impiegati, artigiani e addetti al taglio dei diamanti riceveranno certificati di deposito a loro nome, gli altri 600 avranno, invece, un'automobile. Le chiavi di quattro di queste automobili saranno consegnate personalmente dal premier Narendra Modi, che riceverà i dipendenti di Dholakiya nella sua abitazione a New Delhi, giovedì prossimo. Il premio rientra nell'ambito del programma lealtà lanciato dalla compagnia nel 2011. Negli anni passati l'imprenditore di Surat, polo mondiale del taglio dei diamanti, che si trova nel Gujarat, lo stato dove Modi fu governatore prima di divenire premier, aveva incentivato i collaboratori donando loro, oltre alle auto, appartamenti e somme in contanti, fino a 3500 mila euro.