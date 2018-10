(ANSA) - VERONA, 25 OTT - Gli annunci dell'amministrazione Trump sugli accordi sui missili "fanno parte di una strategia che non solo aumenta la tensione con la Russia ma vuol far sapere alla Cina che non avrà mai la superiorità militare". Lo ha affermato a Verona Romano Prodi, nel corso del Forum Eurasiatico. "L'Europa - ha proseguito Prodi - si trova in una situazione di debolezza assoluta in una fase di trasformazione del mondo, mentre penso che avremmo un grandissimo ruolo, non di potenza ma di ambito, di mediatore, dell'unica struttura adatta ad abbassare la tensione fra Usa e Cina. Non c'è altro mediatore o cuscinetto possibile nel mondo. Non lo stiamo esercitando, ed è quello che mi preoccupa, ma mi auguro che l'Europa abbia un ruolo attivo nel mondo", ha concluso.