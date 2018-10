(ANSA) - AOSTA, 25 OTT - La Corte dei conti della Valle d'Aosta ha condannato a un maxi risarcimento di 30 milioni di euro 21 tra consiglieri ed ex consiglieri regionali della Valle d'Aosta per il finanziamento di 140 milioni di euro al Casinò di Saint-Vincent. Tra i condannati gli ex presidenti della Regione Augusto Rollandin (4,5 mln) e Pierluigi Marquis (807 mila euro). (ANSA).