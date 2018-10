Incendio nell'Agordino non avanza più

(ANSA) - BELLUNO, 25 OTT - Non avanza più, anche se resta esteso su un fronte di 7 chilometri, il gigantesco incendio che da ieri interessa i boschi della Valle di San Lucano, nell'agordino. Lo riferiscono fonti dei Vigili del fuoco. Il rogo è stato combattuto per tutta la giornata, anche con quattro Canadair e tre elicotteri, che hanno sganciato tonnellate d'acqua. Sono state evacuate dalle abitazioni per precauzione una dozzina di persone, ma nelle ultime ore il fuoco si è allontanato dalle case.