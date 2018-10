Giordania: 20 i morti per le inondazioni

(ANSAmed) - AMMAN, 26 OTT - E' salito a 20 - per lo più adolescenti che erano in gita scolastica - il numero delle persone che hanno perso la vita ieri sul versante giordano del Mar Morto quando il pullman su cui viaggiavano è stato travolto da un'improvvisa inondazione provocata da piogge torrenziali. Il bilancio è stato aggiornato oggi dall'agenzia di stampa ufficiale giordana Petra, secondo cui il numero dei feriti è salito a 35. Altre persone risultano tuttavia ancora disperse, ha aggiunto l'agenzia, e le ricerche proseguono a ritmo serrato con il ricorso ad elicotteri, sommozzatori e cani specializzati. Ieri alle ricerche sono stati associati anche elicotteri militari giunti da Israele che nel frattempo sono rientrati alla loro base. Il Paese è oggi a lutto e re Abdallah ha annullato una visita che aveva in programma nel Bahrein.