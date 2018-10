La Commissaria Ue alla Giustizia: "In Italia sui rom giocano col fuoco"

In Italia, sullo 'hate speech’, sui rom «giocano col fuoco. In passato abbiamo visto queste categorizzazioni di alcune parti della società. In alcuni documenti nazisti scrivevano che erano bocche inutili da sfamare. Sono strani giorni, che ricordano un passato oscuro. Se non ricordiamo la lezione, questo si potrebbe ripetere di nuovo. Per questo occorre contrapporsi allo 'hate speech’con fatti e avvertimenti e il dialogo». Così la commissaria Ue alla Giustizia Vera Jurova, «preoccupata» per la situazione.