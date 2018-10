Bolton, Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca

(ANSA) - MOSCA, 26 OTT - La Casa Bianca ha invitato a Washington il presidente russo Vladimir Putin: lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton durante una visita in Georgia. Lo riferisce la Tass. Non è chiaro se il leader del Cremlino abbia accettato l'invito. Secondo la Tass, Bolton ha precisato che nel corso della sua recente visita a Mosca ha passato a Putin l'invito di Trump a visitare Washington.