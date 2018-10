(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "Sono convinto della bontà delle scelte di questo governo" e "non torneremo indietro di mezzo millimetro": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al termine del consiglio federale della Lega a Milano. "Oggi paghiamo 600 milioni di euro all'anno per infrazioni europee, non sarebbe un unicum", ha risposto a chi gli ha chiesto se è preoccupato per un'eventuale procedura di infrazione dell'Ue. "Voglio un'Europa bella in cui governi possano spendere i loro soldi", ha aggiunto.