Gaza: fonti mediche, palestinese colpito a morte da militari

(ANSAmed) - GAZA, 26 OTT - Un palestinese di 27 anni, Muhammed Abdel Nabi, e' stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani mentre partecipava ad una manifestazione di massa al confine con Israele nei pressi del campo profughi di Jabalya (Gaza). Lo riferisce il ministero della sanita' locale. Poco prima un altro palestinese era rimasto ucciso in una deflagrazione accidentale. In Israele queste notizie non sono state ancora commentate. Fonti locali riferiscono che - su istruzione di Hamas - migliaia di palestinesi sono confluiti verso alcuni punti di attrito lungo il confine da dove hanno lanciato verso i soldati decine di ordigni esplosivi e di bottiglie incendiarie. Hanno inoltre lanciato verso il Neghev palloni incendiari. Alcuni dimostranti sono stati feriti da colpi di arma da fuoco sparati dai militari nelle localita' di Jabalya, Khan Yunes ed al-Bureij.