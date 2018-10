(ANSA) - WASHINGTON, 26 OTT - La polizia ha arrestato un uomo nell'ambito delle indagini sui pacchi bomba sospetti in Usa. Lo riferisce la Cnn. L'arresto è avvenuto E' avvenuto nell'area di Miami. Molti dei pacchi sono stati spediti da un ufficio postale della Florida. Intanto un esame ai raggi X del pacco sospetto trovato nell'ufficio postale di New York, indirizzato all'ex capo degli 007 James Clapper presso gli uffici newyorchesi della Cnn, ha rivelato un oggetto che sembra un tubo bomba, come quelli trovati nei altri pacchi.