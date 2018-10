(ANSA) - ISTANBUL, 26 OTT - Le unità antiterrorismo della polizia turca hanno compiuto all'alba un blitz nella provincia meridionale di Adana contro una presunta cellula dell'Isis, sospettata di preparare un attentato in occasione della Festa della Repubblica di lunedì. In manette sono finite sei persone, tra cui una donna. I sospettati sono stati portati nella questura locale per essere interrogati. Lo riporta la Cnn turca.