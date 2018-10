Migranti: fuori strada pulmino diretto a moschea, 11 feriti

(ANSA) - CUNEO, 26 OTT - Undici migranti richiedenti asilo sono rimasti feriti in un incidente stradale tra Ceva e Lesegno, nel Cuneese. Viaggiavano su un pulmino, diretti come ogni venerdì alla moschea di Ceva per la preghiera settimanale, che per cause in corso di accertamento è uscito di strada. Cinque di loro sono stati trasferiti, in codice giallo, all'ospedale Santa Croce di Cuneo, gli altri sono stati invece medicati negli ospedali di Ceva e di Mondovì. Nessuno di loro è in pericolo di vita.(ANSA).