(ANSA) - REGGIO EMILIA, 26 OTT - Una donna di 64 anni è morta carbonizzata all'interno dell'appartamento in cui viveva e dove si è sviluppato un incendio, in provincia di Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, intorno alle 16 in via Cimabue a Castellarano, nel comprensorio ceramico. A dare l'allarme ai vigili del fuoco, due residenti all'ultimo piano che sono riusciti a mettersi in salvo, segnalando però la presenza della donna. I pompieri hanno trovato il cadavere in casa. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire le cause del rogo e la dinamica dei fatti. (ANSA).