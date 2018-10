Terremoto: Marini, per ricostruzione stesse regole Genova

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Ha auspicato che per la ricostruzione post sisma vengano applicate le stesse "regole che sovrintendono alla costruzione del ponte Morandi a Genova" la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini. Lo ha fatto intervenendo a Terni all'Assemblea per il rinnovo delle cariche della sezione di Confindustria. Presente anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Noi pensiamo che i cittadini siano tutti uguali" ha detto Marini. "Da sempre - ha aggiunto - sindaci e presidenti delle Regioni hanno chiesto al Parlamento che regole speciali debbano sovrintendere alla gestione di emergenza e ricostruzione". "Mentre i poteri di commissario vengono assegnati al sindaco di Genova per la ricostruzione del ponte - ha detto la presidente umbra -, analoghi devono essere affidati alla ricostruzione sul territorio. Questa si fa se i protagonisti sono i cittadini, le imprese, i professionisti e le amministrazioni locali che vivono la prossimità e la problematicità con le comunità". "Sono certa - ha concluso Marini - che questa mia riflessione, che interpreta anche la silenziosa riflessione degli amministratori locali sarà tenuta in debito conto nella fase di discussione in Parlamento del Decreto Genova". (ANSA).